ロック歌手の矢沢永吉（76）の最新アルバム「Ibelieve」が、30日発表のオリコン週間ランキングに1位で初登場することが確定した。76歳1カ月での首位獲得は、自ら持つ「アルバム1位獲得最年長記録」を更新。同じく自身が歴代1位の記録「アルバムトップ10入り作品数」でも計56作に更新し、ソロデビュー50周年に2つの大記録で自ら花を添えた。スポーツニッポン新聞社では、矢沢の歴代最年長アルバム1位獲得など2つの記録を報じ