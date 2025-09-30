嵐の櫻井翔（43）が、森永製菓「カレ・ド・ショコラ」新テレビCMに出演する。なにげない日常が「ご褒美カレド」で優雅な時間へ変わる瞬間が描かれる。櫻井自身がこれまでに体験した最も優雅なひと時は、昨年訪れたパリでの1週間。「一人でいたら現地のホテルスタッフの方が『嵐の方ですか？』って。僕も別の場所だったら『よくご存じですね！』ってなったと思うんですけど、優雅だったので『嵐です。おはようございます』と、テン