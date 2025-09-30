80年代に活躍したアイドル河合奈保子（62）のデビュー45周年を記念した4枚組ブルーレイボックス「NAOKO ANTHOLOGY SONGS」が、12月24日に発売されることが29日、分かった。同作は80〜87年に、TBSで放送された「日本レコード大賞」「ザ・ベストテン」の映像を中心に収録。河合のアーティストとしての実力を堪能できる、幅広い楽曲を編成した永久保存版となっている。新人賞に輝いた80年日本レコード大賞の「ヤング・ボーイ」から、8