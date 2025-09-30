黒柳徹子（92）とTravis Japan七五三掛（しめかけ）龍也（30）が29日、都内で朗読劇「ハロルドとモード」（30日から）のゲネプロ取材会に出席した。20年より黒柳のライフワークとして上演されている作品。79歳の女性・モードと19歳の少年・ハロルドによる、60歳差男女のラブストーリー。ハロルド役は、過去にSnow Man向井康二や俳優の生田斗真ら、事務所の先輩たちが演じ継いできた大役。七五三掛は「プレッシャーは感じていますね