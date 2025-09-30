女優の綾瀬はるか（40歳）が、衣料用柔軟剤ブランド「レノアハピネス」（P＆Gジャパン）初となる、ファブリーズと共同開発の布用スプレー「ハピネスミスト ホワイトムスクの香り／ホワイトティーの香り」の新CMに出演。10月1日より全国で放映を開始する。10月上旬から全国で新発売となる「ハピネスミスト」の新CMでは、コートや部屋のソファーにも柔軟剤のようないい香りをまとわせたいと願う女性のもとに、「ハピネスミスト」を持