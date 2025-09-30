◆米大リーグマリナーズ１―６ドジャース（２８日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、レギュラーシーズン最終戦の敵地・マリナーズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、自己最多を更新する５５号を放った。フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３２）にあと１本届かず３年連続の本塁打王を逃したものの、５打数３安打１打点でチームも５連勝締めでポストシ