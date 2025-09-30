嵐・櫻井翔（４３）が出演する森永製菓「カレ・ド・ショコラ」の新テレビＣＭが１０月２日から全国放映される。新ＣＭで櫻井は、日常のご褒美としてチョコレートを味わう。ＣＭにちなみ自身が体験した“優雅なひととき”について「去年１週間パリに滞在し、早起きしてホテルのレストランでパリの朝食をいただいた時」と告白。思わぬ出来事もあり、「現地のホテルスタッフの方が『嵐の方ですか？』って。『嵐です。おはようござ