１９８０年代にトップアイドルとして活躍した元歌手・河合奈保子の歌唱映像を収めたブルーレイＢＯＸ「ＮＡＯＫＯＡＮＴＨＯＬＯＧＹＳＯＮＧＳ」が、１２月２４日に発売される。８０年から８７年にかけてＴＢＳ系で放送された「日本レコード大賞」と「ザ・ベストテン」の映像を中心に収録。幅広い楽曲を編成した４枚組となっている。８０年の日本レコード大賞新人賞に輝いた「ヤング・ボーイ」から、自身が作曲し８７年の