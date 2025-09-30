女優の黒柳徹子、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの七五三掛龍也が２９日、東京・ＥＸシアター六本木で朗読劇「ハロルドとモード」（３０日〜１０月１０日）のゲネプロ＆取材会を行った。破天荒な７９歳の女性モード（黒柳）と、狂言自殺を繰り返す１９歳の青年ハロルド（七五三掛）の“６０歳差”の恋を描く。２０２０年から毎年上演され、ハロルド役は生田斗真、藤井流星、佐藤勝利、向井康二、松島聡と演じ継がれてきた。黒柳は