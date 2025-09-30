矢沢永吉の最新アルバム『I believe』が、30日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初週6.9万枚を売り上げ、初登場1位にランクイン。2019年9月16日付の『いつか、その日が来る日まで...』以来、6年1ヶ月ぶり通算10作目の1位獲得となった。【動画】矢沢永吉『I believe』初回限定盤ダイジェスト矢沢は76歳1ヶ月での1位獲得で、「アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位記録を自己更新したほか、同じく自身が歴