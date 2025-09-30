9人組グループ・超特急の最新シングル「NINE LIVES」が、30日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初登場1位を獲得。2024年11月18日付での「AwA AwA」に続き2作連続、通算では3作目の1位となった。【動画】猫感たっぷり！しなやかで力強いダンスで魅せる超特急初週売上は、自己最高記録だった前作シングル「AwA AwA」の初週売上13.8万枚（2024年11月18日付）の倍以上となる28.7万枚。初週にして「AwA AwA」の持つ自