俳優・黒柳徹子（92）とTravis Japan・七五三掛龍也（30）がこのほど、東京・EX THEATER ROPPONGIで上演される朗読劇『ハロルドとモード』の囲み取材に出席。黒柳がライフワークにしている同作への想いを語った。【写真】かわいい！寄り添い合う黒柳徹子＆七五三掛龍也今作は、1971年にアメリカで公開された映画『ハロルドとモード』を原作とし、2020年より黒柳のライフワークとして舞台化。物語の軸は、“生”を全身で肯定す