黒柳徹子さんとTravis Japan・七五三掛(しめかけ)龍也さんが初共演する朗読劇『ハロルドとモード』のゲネプロ取材会が行われました。そのほか、森迫永依さん、前野朋哉さん、松尾貴史さん、和久井映見さんといった豪華キャストが顔を揃えました。【写真を見る】【Travis Japan・七五三掛龍也】本当の年齢を知ってびっくり「10代かと思ってた」黒柳徹子と初共演『ハロルドとモード』今回で6回目となる朗読劇『ハロルドとモード