トランプ米大統領との会談後、共同記者会見するイスラエルのネタニヤフ首相＝29日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは29日、イスラエルのネタニヤフ首相がトランプ米大統領と同日ホワイトハウスで会談した際、カタールのムハンマド首相兼外相に電話し、イスラム組織ハマスを標的に同国を空爆したことを謝罪したと伝えた。米政府は3者が電話会談したと発表した。カタールはパレス