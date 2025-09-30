国連で演説する北朝鮮の金先敬外務次官＝29日、ニューヨーク（AP＝共同）【ニューヨーク共同】北朝鮮の金先敬外務次官が29日、国連総会一般討論で演説し「国家政策、主権、そして生存権である核を決して放棄しない」と述べ、国際社会が要求する非核化には応じないと宣言した。「わが国の物理的戦争抑止力が強化されたおかげで、朝鮮半島の力関係の均衡が確保されている」と核保有の正当性をアピールした。北朝鮮から大使以外の