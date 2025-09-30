アメリカ・ニューヨークで開かれている国連総会で北朝鮮の代表が演説を行い、「核兵器を決して放棄しない」と主張しました。記者「北朝鮮の金先敬外務次官が国連本部に入りました」金先敬外務次官は29日、国連総会で一般討論演説に臨みました。金外務次官はアメリカと日本、韓国が朝鮮半島で行っている訓練により「侵略の脅威が高まっている」と非難。そのうえで、北朝鮮の核兵器の存在によって戦争が抑制されているとして、「いか