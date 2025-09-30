29日、米ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相（右）と親指を立てるトランプ大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。終了後の共同記者発表でガザでの戦闘終結や戦後統治に関し、米政権が新たに公表した20項目の包括的な和平計画でイスラエルと「合意した」と表明した。計画はイスラエルとハマスが合意すれば即時停戦する内容。ハマス