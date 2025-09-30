NY株式29日（NY時間14:13）（日本時間03:13） ダウ平均46240.83（-6.46-0.01%） ナスダック22603.55（+119.48+0.53%） CME日経平均先物45195（大証終比：+65+0.14%） 欧州株式29日終値 英FT100 9299.84（+15.01+0.16%） 独DAX 23745.06（+5.59+0.02%） 仏CAC40 7880.87（+10.19+0.13%） 米国債利回り 2年債 3.629（-0.014） 10年債 4.139（-0.037） 30年債 4.703（-0.