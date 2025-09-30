【セリエA第5節】(エンニオ・タルディーニ)パルマ 2-1(前半1-0)トリノ<得点者>[パ]マテオ・ペレグリーノ2(36分、72分)[ト]シリル・エンゴング(50分)<警告>[パ]ニアカテ・エンディアエ(16分)、マテオ・ペレグリーノ(60分)、エンリコ・デルプラート(90分+1)[ト]シリル・エンゴング(30分)、ニール・エンクンク(68分)、アリュー・エンジェ(90分+2)、マルコ・バローニ(50分)