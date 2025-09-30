【ワシントン共同】米メディアは29日、イスラエルのネタニヤフ首相がトランプ米大統領と同日会談した際にカタールのムハンマド首相兼外相に電話し、イスラム組織ハマスを狙って同国を空爆したことを謝罪したと伝えた。