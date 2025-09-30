ムサレム・セントルイス連銀総裁の発言が伝わっており、「政策金利は緩やかな引き締めから中立の間」との認識を示した。 ・政策金利は緩やかな引き締めから中立の間。 ・今後２－３四半期は目標を上回るインフレを予想。 ・関税が価格に与える影響を正確に把握するのは極めて困難。 ・労働市場は軟調だが完全雇用に近い状態。 ・ＦＲＢは慎重な対応が必要。 ・インフレの大半は関税要因ではない。 ・労働市場は軟