ジャイアンツは２９日（日本時間３０日）、ボブ・メルビン監督（６３）を解任したことを発表した。現役時代に捕手として活躍したバスター・ポージー編成本部長（３８）が通達したという。ジャイアンツは今季、オフに遊撃手のアダメズを獲得し、６月途中には内野手のディバースをレッドソックスからトレードで獲得するなど打線強化を中心に積極的に動いたが、８１勝８１敗の勝率５割でナ・リーグ西地区３位に沈み、ポストシーズ