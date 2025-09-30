「マリナーズ１−６ドジャース」（２８日、シアトル）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、公式戦最終戦のマリナーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、自己最多＆球団記録を更新する５５号を放った。本塁打王争いはトップのカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）に１本及ばず、３年連続のタイトルは逃したが、この日は３安打固め打ち。３０日（同１０月１日）から始まるポストシーズン、ワイルドカ