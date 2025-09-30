NY株式29日（NY時間12:32）（日本時間01:32） ダウ平均46217.13（-30.16-0.07%） ナスダック22621.14（+137.07+0.61%） CME日経平均先物45205（大証終比：+75+0.17%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅安。一方、ＩＴ・ハイテク株は買い戻しが出ており、ナスダックはプラス圏での推移となっている。 先週の米株式市場は下落し、ＡＩ関連の投資熱が冷め始めている兆候を見せていた。強気相場