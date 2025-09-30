アメリカのオープンAIは、10代の若者がチャットGPTを利用する際、保護者が子どものアカウントを管理できる機能を導入しました。29日に導入された「ペアレンタルコントロール」では、保護者が子どもと自身のアカウントをひも付けることで、管理することが可能になります。子どもがチャットGPTを利用する時間を制限できるほか、回答が利用者の年齢に適したものになるよう設定できます。また、チャットGPTが利用者の情報や好みを覚え