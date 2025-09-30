イギリス政府は永住権を得るための条件を厳格化する方針を発表しました。発表された方針には、永住権を得るための新たな条件として就労と国民保険料の支払い、高い水準の英語力、犯罪歴がないこと、ボランティアなど地域社会への貢献活動などが含まれます。また、これまでは5年の滞在で申請できていましたが、原則10年に延長され、貢献度によって申請の時期が早まったり遅れたりすることもあるということです。政府は「永住権を得