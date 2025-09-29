勝者の雰囲気を伝え、U-17日本代表の勝利と自身の活躍にこだわる。MF大貫琉偉(鹿島ユース)は28日に行われたU-17日本代表候補と大阪体育大との練習試合に後半開始から出場。「結果にこだわってやってきた」ボランチは、1点を奪われた直後にゴールを決めた。6-2というスコアもあり、前への意識を持ってプレー。FWの頑張りでこぼれたボールに左中間で反応すると、ターンして一気に前進する。FW浅田大翔(横浜FM)へのラストパスは通