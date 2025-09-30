国際サッカー連盟(FIFA)懲戒委員会は29日、北中米W杯アフリカ予選に出場資格のない選手を出場させたとして、南アフリカサッカー協会(SAFA)に制裁を課したと発表した。今年3月の南アフリカ対レソト戦が没収試合となり、試合結果が南アフリカの2-0勝利から0-3敗戦に変更された。南アフリカ代表は今年3月に行われた北中米W杯アフリカ予選レソト戦で、累積警告のため出場停止となるはずだったMFテボホ・モコエナを出場させていた。