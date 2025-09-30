◇ア・リーグレッドソックス4―3タイガース（2025年9月28日ボストン）レッドソックスの吉田が4試合ぶりの4号ソロを放った。初回2死から甘く入った変化球を右翼席へ運び「チェンジアップが浮いてきたのでうまく捉えられた」と振り返った。右肩の故障や不調で苦しんだ今季は9月に復調。55試合で打率.266に「思い描いてたような結果にはならなかった」と悔しさをにじませながら、「ここからが本当に勝負だと思う。何とか