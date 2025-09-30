◇インターリーグ ドジャース6ー1マリナーズ （2025年9月28日シアトル）今季限りで引退するドジャースのカーショーは5回1/3を4安打無失点の好投で11勝目を挙げ、レギュラーシーズン最終登板を終えた。6回1死でベンチから出て交代を告げた盟友フリーマンと抱き合い、敵地のスタンディングオベーションに包まれた。通算223勝目に「素晴らしい一日だった」と笑顔を浮かべ、引退撤回の可能性に「いや変わってはいない」と