【平成の怪物が行く 松坂大輔の探球】元西武でスポニチ本紙評論家・松坂大輔氏（45）による月1回のコラム「松坂大輔の探球」9月編。いよいよ大リーグはプレーオフに突入する。松坂氏の古巣で吉田の所属するレッドソックスや、大谷、山本、佐々木のドジャース、今永、鈴木のカブス、ダルビッシュ、松井のパドレスなど日本選手も多数、10月の短期決戦に臨む。レ軍時代の07年に世界一に輝いた松坂氏が見どころなどを語った。今月2