◇インターリーグ ドジャース6ー1マリナーズ （2025年9月28日シアトル）ドジャース・大谷の55号の本塁打ボールはシアトルに住むマリナーズファンのトーリー・ジェリニックさん（36）がゲットした。必死に追いかけてベンチに頭をぶつけて負傷も「最高にハッピーだ」と笑顔。「家族のためになるなら売る。ショウヘイが写真を撮りたい、触ってみたいと言うなら、もちろん喜んで応じる」とビールを手に笑いが止まらない様