◇ナ・リーグカブス2―0カージナルス（2025年9月28日シカゴ）カブスの鈴木が5回に32号ソロを左翼席に放り込んだ。日本選手では7月に5戦連発を記録したドジャース・大谷に次いで2人目の4戦連発。不振の後半戦の最後に状態を一気に上げ「たくさん考えて、もがいた結果、こうやって良くなったのは自信になった」と胸の内を明かした。04年松井秀喜（ヤンキース）の31号を抜き、日本選手で上を行くのは大谷のみ。103打点