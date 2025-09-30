10月1日（日本時間2日）のWCS第2戦で先発を見込まれるドジャースの山本はキャッチボールや遠投などで調整した。ポストシーズン限定で救援として初のロースター入りが期待される佐々木もキャッチボール、ダッシュなどで精力的に体を動かし、レギュラーシーズン最終戦を終えた。