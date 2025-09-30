名古屋市内の墓地で当時7歳の女の子にわいせつな行為をしたうえ撮影したなどとして男が再逮捕されました。男の逮捕は、これで7回目です。警察によりますと、南区に住む無職の加藤大地容疑者（41）は、去年9月、名古屋市内の墓地で当時7歳の女の子に対して、からだを触るなどわいせつな行為をした上、その様子をスマートフォンで撮影し児童ポルノを製造した疑いが持たれています。加藤容疑者は女の子と面識はなく、調べに対し黙秘し