ロシアのモスクワ近郊で29日、無人機攻撃があり、民家火災で6歳の孫と祖母の2人が死亡しました。隣の住人が「強い衝撃の直後、爆発があった」と当時の状況を語りました。モスクワ州知事は29日、自身のSNSで、ウクライナ軍の無人機4機が撃墜されたと明らかにした上で、モスクワ近郊で民家火災が発生し、76歳の祖母と6歳の孫が死亡したと明らかにしました。火災現場の隣の民家も窓ガラスが割れ、住人が後片付けに追われていました。