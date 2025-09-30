プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの」 「カボチャと枝豆の煮もの」 「カブのナムル」 の全3品。 豚ロースの煮込み料理に、カボチャの煮物とカブのナムルを添えた、肉と野菜をたっぷり摂れる献立です。【主菜】味しみしみ！豚ロース とゆで卵の煮もの ©Eレシピ 調理時間：1時間30分 カロリー：719Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ