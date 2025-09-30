来月4日に投開票の自民党総裁選に向けて、「news zero」は候補者5人の考えを個別に伝えていきたいと考えています。29日は、農林水産相の小泉進次郎氏（44）に話を聞きました。――今、総裁選真っただ中ですけれども、ご自身で情勢をどう分析されていますか？もうこれは、昨年は私の力不足で、決勝（決選投票）にもいけなかったわけですよね。この反省を踏まえて、1人でも多くの議員に加え、1人でも多くの党員の皆さんに応援しても