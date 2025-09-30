米菓メーカー・三幸製菓が２９日、都内で新商品「ママのイチオシ」の新商品発表会を行った。この日から全国で発売される新商品は、スナック業界を盛り上げることを目的としたエンターテインメント集団「スナック横丁」とタッグを組み、開発した。ピーナツ、糸のり醤油味、梅ざらめ味、黒豆しお味、しお味、旨口醤油味の６種ミックスが５袋入っている。同社の足立和彦執行役員は新商品開発のため、東京・新橋のスナックに通い