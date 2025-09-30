２８日のフジテレビ「ボクらの時代」に、オダギリジョー（４９）、深津絵里（５２）、森雅樹が出演した。「トーク番組にはめったに出ない」いう深津と森がオダギリのオファーで集まったと紹介された。深津が、オダギリが脚本、監督、編集、出演の映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！！）このヤロウＭＯＶＩＥ」で８年ぶりに映画出演したことなどを語った。明るいトップスにデニム姿がネットでも話題に。「深津絵