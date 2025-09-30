米ホワイトハウス＝ワシントン【ワシントン共同】ロイター通信によると米労働省は29日、予算切れで政府機関が閉鎖された場合、経済統計の発表を停止すると明らかにした。10月3日に予定される9月の雇用統計も発表されない可能性がある。米国の就業者数や失業率を示す雇用統計への市場関係者からの注目度は高く、影響は大きいとみられる。現行予算が今月末に期限を迎える中、10月以降の連邦政府の支出を賄うつなぎ予算が成立しな