弥彦競輪場のF2ミッドナイト開催は8Rでガールズ決勝戦が行われ、群馬の人気レーサー河内桜雪（かわうち・さゆき、22）が初優勝を飾った。勝負どころでは中村由香里と渡口まりあの間で我慢。直線では石井貴子と細田愛未の間、1車分だけ空いたスペースを抜け、先頭でゴールを駆け抜けた。65回目の決勝で優勝を果たした河内は「ついに優勝できました。本当に1着かな？と思って…。みんなに“おめでとう”と言われて実感できまし