サッカーワールドカップのトロフィー国際サッカー連盟は29日、2026年ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会アフリカ予選C組で、3月に南アフリカがレソトに2―0で勝った一戦を規律違反により没収試合とし、0―3の敗戦扱いにすると発表した。警告累積で出場停止対象だった選手を起用した。勝ち点17でC組首位だった南アフリカは同14となり、同14のベナンを得失点差で下回り、同組2位に転落する。（AP＝共同）