mekakusheが、新曲「スノードーム銀河」を本日配信リリースした。◆mekakushe 動画本楽曲は、2025年11月7日にリリースすることが決定している配信アルバム『138億年目の恋』からの先行配信となる。作詞作曲をmekakushe、アレンジを西島尊大が手掛けた本楽曲は、スノードームに宇宙を閉じ込めたように3分間にテクニカルなビートが凝縮されている2ステップに仕上がっているという。ジャケットイラストとMVは、コラージュアーティスト