8月に本コーナーで取り上げた「Galaxy Z Fold7で『au Wi-Fiアクセス』が使えない？」という話題。その後、各方面のご協力で、セットアップできなかった理由などがわかったので、その報告も含めて、レポートしたい。 ここ数年、筆者はauのメイン回線として、「Galaxy Z Fold」シリーズを愛用していて、今年もsamsung.comのオンラインストアで「Galaxy Z Fold7」のSIMフリー版を購入。26万円