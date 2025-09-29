◆西武2―0ロッテ（29日、ベルーナドーム）本拠地最終戦で連敗を3で止めた。西口監督の「何としても勝って締めくくりたかった」との願いが通じた今季62勝目。2万7605人のファンの前でのセレモニーでは、残り4試合のレギュラーシーズンを振り返った。「今年は何回も息の詰まる投手戦を見ることができたと思います」。就任1年目の指揮官の言葉を裏付けるように、この日は25歳の渡辺が6回無失点で7勝目をマーク。平良はリーグト