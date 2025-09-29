?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、１０月１３日に現役を引退する本間多恵（４０）に惜別のメッセージを送った。今年８月から７か月連続で自主興行を開催するウナギは、第２弾となった２９日新宿フェイス大会で本間とシングルで激突した。２０２２年１０月にギャン期に入ってから公私共に支えてもらってきた先輩なだけに向かい合うと、お互いに目に涙を浮かべなかなか握手をできず。意を決して握手を交