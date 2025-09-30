2001（平成13）年9月30日、岐阜県南西部の山あいの町を結んだ名鉄谷汲線が75年の歴史に幕を下ろした。真っ赤なレトロ調電車の最後の勇姿を見ようと、地元の住民や鉄道ファンらが大勢詰めかけ、車内は都会の通勤電車並みの混雑に。線路脇では農作業の手を休めて、緑に映える車体に別れを告げる人の姿も見られた。