元ＤｅＮＡの多村仁志氏が、２６日のＤｅＮＡ−巨人（横浜スタジアム）で始球式を務めた。「侍ジャパンＤＡＹ」として行われた一戦。第１回ＷＢＣにも出場した多村氏が、ユニホームを着用して登場した。マウンドの前からの投球はさすがのストライク投球。ファンから大きな拍手が起こった。ＤｅＮＡの公式Ｘでも投球の動画を投稿。現役時代はヒゲが印象的だったこともあり、「肌つやが４８歳とは思えない」、「爽やかすぎて誰