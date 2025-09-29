インテルは30日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節で日本代表DF橋岡大樹が所属するスラヴィア・プラハをホームに迎える。インテルを率いるクリスティアン・キヴ監督が、同試合に向けた意気込みと、注目が集まるGKの人選について語った。『スカイ・イタリア』が29日、同監督のコメントを伝えている。今シーズンのインテルはセリエA開幕戦のトリノ戦こそ5−0と大勝したが、続く第2節ウディネーゼ戦（●1−2）、